Respeta el paso de la mariposa monarca

"Es bien importante la educación, que la ciudadanía del área metropolitana de Monterrey conozca del tema", señala Rogelio Carrera Treviño, coordinador del Laboratorio de Fauna Silvestre en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UANL.

"Nos está indicando que la mortalidad de las mariposas por atropellamiento en carretera puede ser una mortalidad muy significativa, que en realidad no se le estaba

poniendo atención", apunta.

"Ha ido disminuyendo con variaciones que son normales en los insectos, sobre todo que suban y bajen, pero la tendencia en los últimos 20 años es a la disminución", dice el especialista de la UANL.

"Vamos a hacer más carreteras en México para tratar de hacer una estimación total del número de mariposas que mueren atropelladas", detalla.

Disminuir la velocidad a 60 kilómetros por hora en presencia de estos insectos.

Establecer un operativo carrusel en carreteras para controlar la velocidad de los automóviles.

Es el único insecto que hace un recorrido de más de 4 mil kilómetros para migrar de Canadá y Estados Unidos a México en otoño, y regresar en primavera.

La creencia mazahua considera que son las almas de los ancestros que van a visitarlos, pues su arribo al centro de México coincide con el Día de Muertos.

Se calcula que poliniza más de 150 especies de plantas en el noreste de México.



"Si ves monarca volar, a 60 kilómetros por hora debes manejar".Quienes se dedican a la conservación de la, utilizan esta frase para invitar a la población a tomar conciencia de que en los pedales de sus automóviles está la posibilidad de salvar la vida de miles de estos insectos lepidópteros."Son unos breves días al año en que podemos bajar la velocidad para evitar o disminuir la muerte de las mariposas"., sobre todo en los sitios donde se concentran grandes números de ejemplares durante su migración, nunca se había investigado cuántas.Las primeras cifras se conocieron con el estudio "Mortality of Monarch Butterflies (Danaus plexippus) at Two Highway Crossing 'Hotspots' During Autumn Migration in Northeast Mexico", realizado en 2018 por especialistas de la UANL y la Western University de Canadá."Fue muy sorprendente el sitio de La Huasteca", indica Carrera Treviño, quien fue parte de la investigación, realizada durante 19 días de la migración de otoño.Las estimaciones fueron que durante ese periodo,, mientras que en la Muralla se estimó la muerte de 30 mil insectos.Al realizar el estudio, indica el investigador, observaron que la mayoría de las colisiones ocurren por las tardes, cuando las mariposas disminuyen su altura de vuelo en busca de árboles para pasar la noche.Aunque en algunos puntos carreteros hay señalamientos quea, dice el investigador, no todos lo hacen.En la zona de la Huasteca, detalla el estudio, la velocidad promedio de los automóviles fue de entreY las muertes por atropellamiento, destaca el investigador, también ocurren en avenidas de la Ciudad.Cifras de la Comisión Nacional de Áreas Nacionales Protegidas (Conanp) indican que hace dos décadas la superficie de bosque ocupada por las colonias de las monarca en México superó las 18 hectáreas, mientras que en el periodo 2019-2020 sólo se registraron 2.48.De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF),son la deforestación de sus sitios de hibernación, la reducción de su hábitat debido al cambio en el uso de suelo y el cambio climático.Comenzarán el estudio en los próximos días en colaboración con la Texas A&M University.En Nuevo León volverán a analizar La Huasteca y posiblemente tramos de la Carretera Nacional.Aunque no hay una fecha exacta, se calcula que la mayoría de la población de la mariposa monarca comience a atravesar la Ciudad alrededor delPara proteger a la mariposa monarca, los especialistas recomiendan: