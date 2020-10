Respeto a compañeros gobernadores, pero son tiempos de unidad: Murat

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, señaló que son tiempos de unidad y de usar la política para construir, después de que los diez mandatarios integrantes de la Alianza Federalista amenazaron con romper el pacto federal, para que el gobierno no aplique recortes presupuestales.



“Yo estoy convencido de que hoy son tiempos de unidad. Respeto por supuesto todas las expresiones políticas de compañeros gobernadores, pero nosotros estamos hoy poniendo como ejemplo a Oaxaca; en unidad y en coordinación esperamos resultados”.



En entrevista afuera de Palacio Nacional, destacó que con la federación se realizan grandes obras en el sureste para detonar la región, “así como nos da gusto que detonó el norte del país, el bajío, el centro, gracias a inversiones federales. Hoy el sureste también está recibiendo estos recursos y nosotros creemos en el instrumento de la política para construir”.



Insistió que en su caso trabaja de manera coordinada con el gobierno. “Hoy en Oaxaca tenemos más de 14 mil millones de pesos en inversión en infraestructura, entre recursos del gobierno del estado y del gobierno federal, siempre anteponiendo las coincidencias, dejando a un lado las diferencias.



“Y ahí están los resultados: hoy Oaxaca crece al tres por ciento por cuarto año de manera sostenida; es la entidad que más ha reducido la pobreza extrema; somos el tercer estado con mayor recuperación del empleo hoy en el país y estamos en semáforo amarillo”..



Entonces, sostuvo, “la coordinación sirve para darle resultados” a la población.



A pregunta expresa sobre la posibilidad de romper el pacto federal, señaló: “es otro tema, no me ocupa a mí”.



Murat acudió a Palacio nacional para reunirse con el director general del Corredor Interoceánico, Rafael Marín, y la dirección de proyectos estratégicos para dar seguimiento puntual “al proyecto de desarrollo económico más importante del sur-sureste de México: el programa del istmo de Tehuantepec”, explicó en twitter.