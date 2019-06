Respeto a curas que ‘cuelgan los hábitos’

Algunos sacerdotes de la Diócesis de Saltillo, sin mencionar la cantidad, han elegido hacerse cargo de sus hijos “colgando los hábitos”, sin que esto sea mal visto por la Iglesia católica, pues su responsabilidad como padres es igual de importante que su compromiso con Dios.“Me he topado a compañeros que renunciaron al sacerdocio, formaron una familia y carreras brillantes, ahorita tienen hijos”, comentó el Obispo de Saltillo, Raúl Vera López.Monseñor, admitió que algunos sacerdotes han declinado en continuar el camino del sacramento al iniciar el sacerdocio o durante este para formar una familia, sin que puedan ser juzgados por sus decisiones, pues también es su derecho.“Son personas que hicieron una vida después de la formación en el Seminario, tienen derecho, compañeros de orden están casados, tiene hijos brillantes, siguen aportando a la sociedad, no tiene nada de malo, han tomado la decisión y no es grave”, consideró Vera López.