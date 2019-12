Respeto sus opiniones, pero no polemizo con Cárdenas: AMLO

#Nacional: El ex candidato presidencial y fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, aseguró que actualmente no hay una izquierda organizada en México, incluso dijo que ningún político está ubicado en una ‘verdadera izquierda’.https://t.co/74Dsf1SS11 — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) December 5, 2019

“Respeto las expresiones del ingeniero, pero no estoy para polémica y respeto mucho al ingeniero… además, somos libres, queremos democracia, y la democracia es debate, es garantizar las libertades, es el derecho a disentir, es la pluralidad, no es pensamiento único, sería la vida muy aburrida si todos pensáramos igual” indicó este jueves el mandatario, al ser cuestionado sobre declaraciones de Cárdenas en España.

“Ese es nuestro modelo. Que no se entienda, no se acepte o no se esté a favor, es otra cosa, y respetamos todos los puntos de vista”.



Luego de quedeclaró que no ve al actual gobierno federal como de izquierda, el presidentedijo que respeta su punto de vista, porque debe prevalecer la pluralidad de pensamiento.Al explicar que su gobierno busca, dijo que hay quienes no entienden o no aceptan el nuevo modelo, pero lo respeta.López Obrador explicó que el objetivo de su administración es desterrar la corrupción del país para hacer justicia, ya que reiteró que lo que más ha dañado a México ha sido la corrupción y es la causa principal de la desigualdad económica y social del país.Insistió que fue la corrupción la que llevó a la acumulación de capital en unas cuantas manos con recursos públicos, y “estamos probando que esta nueva política es eficaz, porque no se está permitiendo la corrupción, no se están permitiendo los lujos en el gobierno y sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, se están atendiendo a millones de mexicanos pobres y garantizando que haya más igualdad”.