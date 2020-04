‘Respirador artificial daña más los pulmones de pacientes con Covid-19’, asegura médico de EU

Escuchar Nota

“Estamos operando bajo un paradigma médico que no es del todo beneficioso, en pocas palabras, creo que estamos tratando mal la enfermedad y me temo que este tratamiento equivocado conducirá a una cantidad tremenda de daño para las personas en muy poco tiempo”, afirmó.

“Es como si decenas de miles de mis compañeros neoyorquinos estuvieran en un avión a 30 mil pies, y la presión de la cabina se libera lentamente, estos pacientes tienen esa sensación de sentir que se están quedando sin oxígeno lentamente, lo cual los lleva a un estado de ansiedad y angustia emocional” aseguró Kyle-Sidell.

De acuerdo con, especialista en medicina de urgencias y cuidados intensivos en Maimonides Medical Center, Brooklyn, Estados Unidos,Kyle-Sidell está a cargo de laen el, y dijo a través de un video que el coronavirus no es una neumonía y por lo tanto no debe ser tratada como tal.El especialista aseguró que, el cual ocurre cuando se acumula líquido en alvéolos de los pulmones, lo cual dificulta la respiración ya que el líquido impide que los pulmones se llenen con suficiente oxígeno.Sin embargo, los médicos de todo el mundo están, los cuales se encargan de producir aire en los pulmones en los individuos que se les dificulta hacerlo por sí mismos.Puntualizó que, por ello es importante que los gobiernos inviertan enpara la cura del coronavirus.Finalmente, reiteró que de no parar los contagios por coronavirus la sociedad sufrirá los efectos negativos en el aspecto económico debido a la falta de empleos y desde luego afectará principalmente a las personas infectadas y a los familiares, entre otros sectores.