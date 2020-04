Respiradores de China pueden matar a pacientes con Covid-19, alertan médicos

Escuchar Nota

Doctores de Inglaterra advirtieron por los ventiladores mecánicos que recibieron de China, los cuales no son confiables.El pasado 4 de abril,Sin embargo, el 13 de abril, varios especialistas dirigieron un escrito al Servicio Nacional de Salud de aquél país,Creemos que si son utilizados, es probable que exista daño a los pacientes, e incluso la muerte”, especifica la carta consultada por el medio NBC News.La carta fue escrita por un médico de cuidados intensivos y anestesista, quien representa a un grupo de especialistas que trabajan en Birmingham, la segunda ciudad con más casos de coronavirus en dicha nación.Agregaron queDe hecho, este producto es para ser usado en ambulancias y no adentro de un hospital, consideraron.El Departamento de Salud y Cuidado Social de Gran Bretaña aclaró que ninguno de estos ventiladores está “actualmente en uso”, aunque no respondió la razón para elegir este modelo.Por su parte, el fabricante Beijing Aeronmed afirmó que no sabía sobre las preocupaciones de los médicos británicos sobre el ventilador Shangrila 510.