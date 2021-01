‘Respirar es mejor y estaba equivocado’, dice hombre que nunca usó cubrebocas y hoy está internado

Escuchar Nota

“No usé una mascarilla, debería haberlo hecho. No lo hice. Creía que esto era solo una gripe, que todo iba a desaparecer, que era algo político. No pensé que una máscara me ayudaría”, indicó.

Un hombre enllamadose contagió de, creyendo que se trataba sólo de, pero reconoció que desde el inicio de lanunca usó, por lo que pidió a las personas que no dejen de seguir las indicaciones sanitarias para no contraer este virus.En un video publicado en redes sociales, el cual grabó desde el hospital donde se encuentra, el hombre se muestra llorando y reconoce haberse equivocado desde el comienzo de la pandemia por no hacer caso a lo que indicaban las autoridades de salud.Chuck Stacey, en un video compartido por el diario New York Post, cuenta queNo obstante cuenta que usar cubrebocas no es suficiente para no contagiarse de covid-19, sino que el distanciamiento social es importante, así como la limpieza de manos.“Es evitar el contacto a menos que sea absolutamente necesario. En Florida, la gente actúa como si no pasara nada. Los restaurantes están al 100 por ciento. No hay mandato de usar cubrebocas. Nunca hemos tenido un mandato masivo.