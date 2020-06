Responde Horacio Villalobos a señalamientos de Amandititita

Escuchar Nota

Para todos aquellos que se han subido a “La Santa Inquisición” de la comedia. @DesdeGayola era justamente un programa que criticaba el poder y los poderosos. La iglesia, la política, medios impresos. También a las castas, la homofobia etc etc. abro hilo — Horacio Villalobos (@Horacitu) June 20, 2020

Luego de que la cantanteseñaló que fue foco de burlas por parte de algunos comunicadores, entre ellos Horacio Villalobos a través de su programa Desde Gayola, es ahora Horacio quien contesta a quienes lo acusan de racista.Villalobos a través de cuenta de twitter explicó que lo que hacía en su programa de televisión era una crítica y no necesariamente son sus opiniones o sus posturas respecto a los temas que se tocaban ahí."Para todos aquellos que se han subido a "La Santa Inquisición" de la comedia. @DesdeGayola era justamente un programa que criticaba el poder y los poderosos. La iglesia, la política, medios impresos. También a las castas, la homofobia etc etc", explicó.La respuesta a este mensaje ha sido bien tomado por los seguidores y algunos detallan que Desde gayola fue un programa adelantado a su época.El conductor ha sido señalado porporque un sketch de Desde Gayola el cual era a su vez una parodia a una redacción como TV Notas, los "periodistas" se burlaba, por ejemplo, de la estatura de la cantante.Con información de El Siglo de Torreón