Responde IEC a Danao comentarios homofóbicos

Respecto a los comentarios homofóbicos emitidos por el exregidor independiente Alfonso Danao, en sus redes sociales, la consejera presidenta del IEC, Gabriela de León Farías, dijo que si llegara a haber candidatas transexuales, no le estarían quitando lugares a las mujeres, porque legalmente serían candidatas mujeres.La semana pasada Danao de la Peña escribió en su cuenta de Facebook que estaba totalmente en desacuerdo con la Ley de Identidad de Género, que permite que una persona que nació hombre, pueda tramitar su acta de nacimiento como mujer y viceversa, porque opinó que una cosa era la preferencia personal de cada persona y otra reconocer legalmente los caprichos personales.Sobre ello, la consejera presidenta del IEC, cuyo organismo ha luchado por hacer valer los derechos ciudadanos y políticos, tanto de mujeres como de trans y miembros de la comunidad LGTTTBI, dijo que no cree que lo que dijo el exregidor vaya a pasar.“En el caso de Coahuila hay una ley y no tendríamos esa discusión”.