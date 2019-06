Responde Ochoa Reza acusaciones de edil de La Paz

El diputado federal del PRI, Enrique Ochoa Reza, dijo que durante su gestión como director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de 2014 a 2016, promovió las subastas de energías renovables, y dejó en curso un proceso de licitación internacional para que se abasteciera por vez primera a Baja California Sur con gas natural, comprimido o licuado.El legislador afirmó lo anterior en respuesta a las declaraciones del presidente municipal de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez, quien acusó al ahora diputado y a otros ex funcionarios de anunciar con “bombo y platillo un proyecto que iba a salvar a Baja California Sur del tema de energía y no cumplieron”.Muñoz Álvarez declaró este jueves que el proyecto del cable submarino para interconectar a Baja California Sur con la red eléctrica nacional quedó paralizado porque no hay recursos asignados para su continuación.En respuesta, Ochoa Reza manifestó que: “como amigo de los sudcalifornianos estoy completamente convencido de que el uso del gas natural y las energías renovables son la mejor alternativa para generar energía eléctrica en Baja California Sur.“Reconozco el intenso proceso de gestión pública que llevó a cabo el gobernador Carlos Mendoza Deivis a favor de dichos proyectos, pensando en el bienestar de los sudcalifornianos”, expresó.El ex director general de la CFE subrayó que si bien no tiene el gusto de conocer al alcalde Rubén Muñoz, “estoy dispuesto a conversar con él para sumar esfuerzos desde la Comisión de energía de la Cámara de Diputados, a fin de que los sudcalifornianos tengan energía eléctrica segura, a precios competitivos y con procesos amigables al medio ambiente”.