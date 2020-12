Responde senador a la DEA: México debe hacerse respetar

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Ante críticas desde Estados Unidos por reformas a la Ley de Seguridad Nacional, el senador Israel Zamora dijo que era una cuestión de dignidad.



"He leído las inquietudes que tienen algunos legisladores republicanos, incluso algunos temores de la propia DEA acerca de esta reforma, pero yo creo que debemos ser muy claros", expuso.



"México debe hacerse respetar, no por una cuestión de soberbia, sino por dignidad, porque no es el traspatio de ningún país y es incuestionable que la entrada de agentes extranjeros, sin regulación, vulnera la soberanía de cualquier país".







Las reformas que regulan la presencia de agentes extranjeros en México entraron en vigor ayer.



El viernes, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto en el que se añade a la Ley de Seguridad Nacional un Título Séptimo denominado "De la Cooperación con los Gobiernos Extranjeros en materia de seguridad que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional".



El senador Zamora, del Partido Verde, consideró que una de las grandes tareas del próximo Embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, será aclarar que no se busca prohibir la colaboración internacional en materia de seguridad.



Secretario de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, el legislador también consideró que México debe asumir su responsabilidad y garantizar que las personas que proponga para el grupo de alto nivel que intercambiará información de inteligencia estén libres de cualquier relación con el crimen organizado.