Responde Zermeño a diputada que lo llamó ‘cerdo machista’

El alcalde Jorge Zermeño dijo que no tienen ninguna opinión “y menos por la forma tan majadera” en la que se dirigió la diputada local de Morena, Elisa Catalina Villalobos, al llamarlo “cerdo machista” por minimizar denuncia de acoso contra su director de tránsito, Pedro Luis Bernal.Fue ayer martes en Saltillo y durante la lectura de su proposición con punto de acuerdo sobre un caso de acoso sexual que la diputada expresó: “Zermeño ha demostrado ser, y perdonen la expresión, un cerdo machista”.La legisladora pidió en tribuna la separación del director de Tránsito, Pedro Luis Bernal, en tanto la Fiscalía General del Estado, investiga la denuncia por acoso sexual presentada en su contra.El punto de acuerdo fue votado a favor por mayoría.“No conozco a la señora, no sé qué haya hecho, no sé ni de qué distrito es, yo no sé si la conocen a ella sus votantes, no tengo ninguna opinión y menos por la forma tan vulgar con la que se expresa”, señaló el presidente municipal.Con información de El Siglo de Torreón