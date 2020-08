Festejan cumpleaños de Sebastián, niño migrante que se encuentra en Saltillo

Escuchar Nota

“Nosotros vendíamos comida, taquitos, taquitos, amigo, y ya no hay trabajo”, dice Jasmín.



“En compañía de mi familia decidimos darle un granito de arena, para que el niño esté feliz en su día, y que no pase desapercibido esta fecha tan importante para la familia del pequeño Sebastián, lo que estamos viviendo hoy en el país y a nivel mundial, algo de alegría para este pequeñito”, dice Osiel, uno de los saltillenses que acudieron a felicitar a Sebastián.



Óscar y Jasmín se levantaron temprano con sus tres hijos, dos niñas y un niño, para ir a trabajar. A diferencia de una familia con mejores posibilidades, la principal preocupación de los dos jóvenes sureños era obtener lo suficiente para subsistir un día más., pasaba a segundo plano. O eso creían.Una pancarta que mostraron mientras vendían algunos dulces bajo el puente del bulevar Carranza y Colosio, fue difundida por una persona a través de redes sociales. “Hola, hoy es mi cumpleaños. Felicítame”, decía la cartulina verde. La imagen se hizo viral., un trato al que la familia de migrantes no está acostumbrada.Salieron hace tres semanas de Tabasco, de donde es originaria Jasmín.La falta de oportunidades para la familia los ha obligado a viajar por lugares como Oaxaca, Guerrero y la Ciudad de México. Por primera vez se atrevieron a viajar al norte, buscando alcanzar la frontera con Estados Unidos.Óscar, más tímido que Jasmín, no quiere entrevista, pero platica que una mujer de edad avanzada les dio asilo en su casa en el centro. Les brinda alojo y alimento, pero ellos contribuyen con lo que sacan pidiendo dinero en los cruceros. Aquí su habilidad en la cocina, a lo cual se dedicaban antes de venir a Saltillo, no les ha dado muchos resultados.La reacción de la gente los ha sorprendido. “Muy buena gente, toda la gente de Saltillo, amigo, toda la gente le ha traído muchos regalos, muchas cosas”.Una patrulla se estaciona junto a la familia, que temerosa ve acercarse a los oficiales. “Es que en otros lados la policía nos maltrata mucho, nos corren de donde estamos”, confiesa Jasmín, al ver que sus tres niños se acercan a ella, asustados.y a sus dos hermanitas, Mariani y Miranda, a una unidad del GRS, donde los pasean, y luego le cantan las mañanitas.La gente siguió llegando con comida, globos y juguetes; incluso una piñata, al crucero.La gente siguió llegando hasta cerca de las 4:00 de la tarde, cuando los oficiales de la unidad M-1572 ayudaron a la familia a cargar todos los regalos y la comida en la caja de la patrulla, para trasladarlos a la vivienda donde se están alojando.