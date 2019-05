Responderemos de forma enérgica si Trump impone aranceles: Seade

El subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, aseguró que la imposición de un impuesto de 5 por ciento a los productos mexicanos en Estados Unidos sería desastroso y México deberá responder enérgicamente."Esa amenaza llevada a la acción sería gravísima y México no se quedará con los brazos cruzados cuando está en proceso la ratificación del TMec", indicó.En entrevista en el Senado luego de entregar el texto final del T-MEC, el funcionario dijo que en ese momento no tenía conocimiento de lo declarado por el presidente estadounidense, sin embargo, consideró que México deberá tener una postura firme.“Malas noticias. El presidente Trump suelta muchos tuits y muchos son superados por otro tuit al día siguiente. Algunos llevan acción, yo prefieron guiarme por acciones. Si hubiera algo así pues tenemos que hacer algo nosotros, pero algún tipo de respuesta fuerte, y no la cosa ligera de otros sexenios”, destacó.Explicó que habrá que esperar para ver de qué se trata el nuevo mensaje del presidente Trump.