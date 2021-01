Respondió Salinas Pliego tras denuncia de acoso en ‘La Academia’

Escuchar Nota

El exintegrante del realityque recientemente denunció haber sidoreveló lo queEl cantante de 37 años aseguró que enviópara hablarle sobre elque recibió por parte del“El día que quise hablar de las cosas que yo quería que fuesen diferentes, escribí un documento, como se hace en cualquier trabajo, de la manera más profesional que me dieron mis sentimientos y mi mente. Dirigí una carta contandocomentó en entrevista para el programa Chisme No Like.Varela destacó que el empresario atendió su llamado de auxilio en menos de 24 horas.“Obtuve unael señor me respondió y me dijoY sé que hubo cambios positivos, detalló el exintegrante de “La Academia”.“En el medio artístico a veces ao somos muy directosDesde entonces jamás acepto una bebida de nadie y cuido mucho cuando estoy en algún lugar que se bebe”, señaló.Según Adrián Varela narró quey que en una ocasión, supuestamente, le suministró una bebida que lo dejó inconsciente.