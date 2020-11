Responsable de la vacuna Pfizer y BioNTech pronostica fin de la pandemia

Escuchar Nota

Y según su CEO, la vacuna candidataEn declaraciones al periódico británico The Guardian sobre Zoom, el CEO de BioNTech, Ugur Sahin,, porque creo que incluso la protección solo contra infecciones sintomáticas tendrá un efecto dramático, dijo al diario británico.el lunes pasado.para que se defienda si lo hace."La vacuna impide que COVID-19 acceda a nuestras células.El inmunólogo predice que la pandemia no resistirá los efectos de la vacuna. AFPAhora sabemos que el virus no puede defenderse contra estos mecanismos.Sin embargo, todavía hay algunas preguntas con respecto a la vacuna, como cuánto tiempo podría durar la inmunidad causada por la vacuna.