Responsables del desorden y la corrupción siguen en Conagua: Corral

“Nosotros lo que hemos solicitado una y otra vez a la Conagua, es que tome cartas en el asunto; ellos tienen la información, tienen los nombres y las superficies extendidas para el riego que se aprovechan de manera irregular de las aguas en la cuenca del Río Conchos”, indicó, al ser abordado por periodistas al término de la ceremonia por los héroes de la Independencia.

“Yo les quiero asegurar que la investigación que ha realizado la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, es la mejor garantía de que no habrá impunidad, porque nosotros hemos hecho una investigación profesional, muy oportuna y muy objetiva. Recogimos de inmediato testimonios, declaraciones, realizamos peritajes, análisis y generamos rápidamente aseguramiento de armas y pruebas de balística”, señaló.

s, pero no actúa porque mantiene en su estructura a los responsables de ese proceso de corrupción.Y Agregó: "Yo creo queAcusó que el problema que sobre el pago del agua del tratado a Estados Unidos se debe a una mala administración de las presas, tanto nacionales como internacionales y "cuyos responsables siguen ahí en la Conagua"."Entonces, no se puede realmente poner orden y hacer una buena administración si los responsables del desorden siguen y permanecen en la Conagua", finalizó.Respecto a que se turnará a la Fiscalía General de la República la carpeta de investigación del ataque armado al matrimonio formado por Yésica y Jaime Torres, presuntamente por parte de elementos de la Guardia Nacional, en Delicias, el gobernador Javier Corral defendió el trabajo realizado por la Fiscalía General del Estado.Abundó que se trata de una investigación muy profesional que no deja lugar a dudas, hasta donde ha platicado con el fiscal general de Chihuahua, sobre los presuntos responsables y las motivaciones del acto.