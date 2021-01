Respuesta de gerente a mujer que no quiso usar cubrebocas se vuelve viral en redes

Escuchar Nota

Trader Joe's manager in Oregon does a great job rejecting anti-maskers pic.twitter.com/qFVmsYU9hw — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) January 12, 2021

Elde una discusión entre elde una tienda en Oregon, Estados Unidos, y una mujer que no quiso portar unantes de entrar al local se hizo viral en redes sociales. ¿Qué le respondió el joven y por que miles de personas lo respaldaron? Te lo contamos más adelante.En Oregon el uso dees obligatorio debido a lade, sin embargo aún hay quienes se niegan a seguir esta medida de prevención y salen a las calles sin portar la mascarilla.Así sucedió con una mujer que se ha vuelto viral en redes sociales luego de establecer una discusión con el gerente de una tienda llamadaA lo largo de ocho minutos, ella trató de ingresar al establecimiento mientras el joven le explicó el por qué no podía hacerlo.“No quiero decirles qué pensar, qué hacer, qué creer, nada de eso. Les pediría amablemente que entendieran que aquí en TJ’s solo estamos tratando de trabajar, de ganarnos la vida. Lo que están tratando de hacer no se debe hacer con nosotros, se puede hacer con el Gobierno”… mencionó el joven para sorpresa de la mujer y el resto de los presentes. Su respuesta se viralizó cuando el video de este encuentro fue difundido en redes sociales y allí muchos usuarios respaldaron esta postura.Este material ya suma más de 6,8 millones de visitas en Twitter y entre los comentarios de los usuarios destacan aquellos que señalan la paciencia del empleado para con la mujer, a pesar de exponer su salud.