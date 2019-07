Respuesta del gobierno fue grave: CNDH

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, lamentó y calificó de “grave” el tono utilizado por el gobierno federal para rechazar la recomendación del organismo en torno a las estancias infantiles, e informó que se dará vista de dicha respuesta al Senado de la República, tal como lo establece la Constitución.“Lamentamos y nos parece grave que no se haya entendido el sentido propositivo de una recomendación. Es lamentable y grave que el tono de la respuesta. Nosotros siempre estamos dispuestos a escuchar ideas, refutaciones, pero creo que no debemos perder la cordura, el diálogo respetuoso y trascender las descalificaciones para que no sean ellas las guías de convivencia entre las personas, pero también entre las instituciones”, dijo el ombudsperson.Entrevistado luego de inaugurar, junto con el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, González Pérez dijo que la CNDH seguirá actuando dentro del institucionalidad, siendo propositiva, y que canalizará, a través de los recursos que tiene, su respuesta a la posición asumida por el gobierno federal en torno a su recomendación 29/2019, motivada por los recortes y afectaciones presupuestales a lo que era el Programa de Estancias Infantiles.“Creo que México necesita trascender la polarización, necesita unión en la diversidad, hoy hablamos aquí de inclusión, pero no solamente en la diversidad sexual, necesitamos inclusión en todos los aspectos”, dijo el presidente de la CNDH.La respuesta del gobierno federal se dio a través de la Secretaría de Bienestar y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en la que rechazó la recomendación de la CNDH y fue calificado como una “aberración”.En sendas respuestas, ambas dependencias señalaron que aceptar dicha recomendación significaría permitir el robo de mil 49 millones de pesos al erario. No somos encubridores de actos de corrupción ni cómplices de quienes son capaces hasta de atentar contra los derechos humanos de los niños, señalaban.