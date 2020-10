Respuesta en Tabasco demuestra que Fonden no es necesario: Javier May

Escuchar Nota

Ciudad de México.- a respuesta del Gobierno de México, ante las inundaciones en Tabasco, confirma que no es necesario el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), aseguró el titular de la Secretaría de Bienestar, Javier May Rodríguez.



La dependencia informó que, durante una gira de trabajo por las comunidades tabasqueñas afectadas por las lluvias, el funcionario indicó que se entregaron los apoyos de inmediato y directo a la gente, sin intermediarios.



May Rodríguez explicó que la ayuda a la población de las comunidades inundadas se realizó “de manera transparente frente a los ojos del pueblo, sin usos políticos, electorales ni de ningún tipo.



En un comunicado, la Secretaría de Bienestar destacó que su titular explicó que con el manejo del Fonden había corrupción, consistente en fuga de dinero, desvíos millonarios y uso electoral de los recursos, sin hacer acusaciones directas.



"Aquí en Tabasco vimos cómo a pesar de la necesidad de la gente hubo políticos que guardaron los recursos del Fonden en bodegas y los sacaban después, para promocionar sus candidaturas, hasta los costales de arena eran usados con fines políticos”, expresó May Rodríguez.







El responsable de los principales programas sociales del Gobierno de México agregó que, por instrucciones presidenciales, los recursos de apoyo a los damnificados de Tabasco, se entregaron bajo otras condiciones.



"Con prontitud, sin intermediarios, con honestidad, sin permitir que nadie pretenda lucrar con la necesidad de la gente y todo con la mejor transparencia que existe, que es actuar frente a los ojos del pueblo”, dijo el funcionario.



May Rodríguez agregó que el hecho de que no exista el Fonden no implica que no existan recursos para atender emergencias.



"Lo que desaparece es la corrupción, la negligencia, el uso político de la desgracia ajena”, aseveró.



Explicó que en las pasadas lluvias que afectaron a Tabasco, se aplicó el Plan DN-III- con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Petróleos Mexicanos (Pemex) habilitó brigadas médicas.