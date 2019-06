Restablecen servicios en Saltillo tras la tromba

Tras la inusual tromba que azotó ayer la Región Sureste de Coahuila, autoridades estatales y municipales restablecieron los servicios afectados y mantienen los trabajos en algunas zonas, informó Francisco Martínez Ávalos, subsecretario de Protección Civil estatal.Explicó que siguen los trabajos de coordinación interinstitucional para atender todas las afectaciones que dejaron la lluvia, viento y granizo de la tarde de ayer.La tromba afectó principalmente a la zona norte de Saltillo y Ramos Arizpe, y dejó daños materiales, encharcamientos y algunas vialidades colapsadas momentáneamente, debido a la cantidad de lluvia que se acumuló en poco tiempo.La intensidad de la lluvia y la velocidad del viento que se sintieron en esta parte de la Capital del Estado hicieron atípica esta precipitación, pese a estar ya en temporada de lluvias.Martínez Ávalos detalló que desde ayer se está trabajando en coordinación con el Municipio para restablecer lo más pronto posible los servicios que se vieron afectados, además de estar haciendo recorridos con labores preventivas para que la gente no se acerque a los lugares que tuvieron alguna afectación, como espectaculares, techumbres, árboles caídos, etc., y prestar ayuda a quienes así lo requieran.Informó además que para hoy domingo hay bajas probabilidades de lluvia fuerte para el estado, sólo que existe un 20 o 30 por ciento de posibilidades de precipitación en las regiones Sureste y Norte.El primer reporte del Director de Protección Civil del Municipio de Saltillo apunta a que, derivado de la tromba de ayer, se registran árboles caídos en la Colonia Rancho de Peña sobre el bulevar Pedro Figueroa, y en la calle Juan Pablo Rodríguez; además de que se reportaron en las colonas Doctores, Virreyes Obrera, Valle Hermoso, Oceanía Bulevares y Jardines Coloniales.También se reportaron láminas sobre cables eléctricos en la Colonia Oceanía, techumbre colapsada sobre el bulevar Sarmiento, cristales rotos de la fachada del negocio Galerías El Triunfo, así como inundaciones de calles y encharcamientos de vialidades en distintos puntos de la ciudad.Además, durante el evento “Festival de La Paella”, se registraron toldos doblados y diversos daños debido a los fuertes vientos, así como tres personas con golpes leves derivado de este inusual hecho.Comentó que durante la noche, cuadrillas de Servicios Primarios, Ecología y Obras Públicas realizaron labores de limpieza de escombro y remoción de árboles caídos.Martínez Ávalos reiteró que las recomendaciones para la población son estar pendientes de los pronósticos meteorológicos que emite el Servicio Meteorológico Nacional y que se difunden a través de la mayoría de los medios de comunicación.Tener especial cuidado en los vados, que son pasos en las zonas urbanas por donde escurre agua, así como en puentes hundidos; esperar a que la acumulación de agua en estos lugares baje a niveles que no sean peligrosos y dejen de representar riesgos a la integridad física de las personas.De la misma manera, llamar al 911 para cualquier emergencia que se presente durante este tipo de eventos.