Restablecen servicios tras daños por tormenta

Luego de la suspensión de energía eléctrica y el suministro de agua potable por la tormenta y granizada, se había restablecido por lo menos el 80 por ciento de los servicios en las colonias, sectores, barrios y en la comunidad de Río Bravo.El presidente municipal, Antero Alvarado Saldívar, informó que aún no se cuantifican los daños materiales ocasionados por un atípica descarga pluvial con duración de media hora acompañado de una intensa granizada del tamaño de una pelota de gol que azotó en viviendas, escuelas, automóviles y comercios.Afortunadamente no se reportaron desgracias humanas, únicamente afectaciones a bienes muebles e inmuebles.De estos hechos fue enterado de inmediato el gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, quien ofreció el apoyo necesario para restaurar y reanudar los servicios y edificios públicos, señaló el alcalde.Entrevistado durante una reunión con los directores de departamentos para evaluar daños y acciones a tomar, Antero Alvarado destacó que a la medianoche del jueves se había reanudado en parte la electrificación en las colonias más populares.Se mantenían en contacto con personal de la Comisión Federal de Electricidad para que se trasladaran a colonias como la Nueva Frontera, la Presidentes, Nogalar y las Granjas, entre las más afectadas por inundaciones y sin servicios públicos.“Hemos solicitado el apoyo de la Jurisdicción Sanitaria #1 para que inicien una fumigación en dichas colonias ante los encharcamientos y evitar la proliferación de los mosquitos transmisores del dengue”.Asimismo en el transcurso de este viernes el suministro del agua potable en los domicilios empezaba a reanudarse, después de quince horas sin el vital líquido, conforme las cuadrillas de la CFE restablecían el servicio.Dijo que personal del Sistema de Aguas y Saneamiento Municipal no había dejado de trabajar desde el mismo instante en que se suspendió la electricidad y por ende el agua potable en los hogares.A la vez, apoyado con los departamentos de imagen urbana, servicios primarios y obras públicas, se hacía una evaluación de los daños materiales en las casas-habitación por inundación, caída de árboles y ramas, al igual que las escuelas en general.La escuela que más presentó problemas de inundación fue la secundaria Marcos Benavides, que por años ha padecido esta problemática por encontrarse en una parte baja de la ciudad, se evalúan los daños y solicitará el apoyo de la Secretaría de Educación Pública para hacer las reparaciones conjuntamente, indicó el mandatario municipal.