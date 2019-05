Restan 300 por cumplir con declaraciones patrimoniales

El Contralor Municipal, Bernardo Purón señaló que a raíz de haber sido exhortados a través de los diversos medios de comunicación a los trabajadores municipales para realizar su declaración patrimonial, se ha venido generando una mayor respuesta, de modo que solo restan de cumplir con esta obligación 300 personas.“Tenemos de aquí al viernes como fecha límite para que las y los compañeros hagan su ratificación de su declaración, es algo sencillo que nos les lleva ni siquiera 15 minutos, pero los requisitos son traer su correo y contraseña. Algunos de ellos no lo traen o no se acuerdan y eso es motivo de que estén retrasando un poco más” aseveró.Es la ley que exige que los empleados municipales cumplan con este paso dijo el funcionario, incluso aquellos que pertenecen a la pasada administración.En el caso de nuevo ingreso señaló que cuentan con 30 días naturales a partir de su ingreso. “El 100% de los empleados municipales tenemos que hacerlo”Purón aseveró que quienes no cumplan con su declaración legalmente se hace una notificación y tienen 30 días más para hacerlo siempre y cuando las causas sean justificadas.