Restaurante corre a pareja gay por entrar de la mano

El dueño de un restaurante en Monterrey corrió a base de insultos a una pareja gay que se detuvo a comer en su establecimiento.A pesar de estar en pleno siglo XXI, México (y Nuevo León en particular) sigue siendo un lugar profundamente intolerante.Prueba de ello es la penalización del aborto que se aprobó hace un par de meses en este estado y de la que te hablamos en este artículo.Aunque en la CDMX contamos con leyes que protegen a esta comunidad y sus derechos, la situación en los demás estados sigue siendo muy difícil y violenta.Una mala experiencia tuvieron Ruben Veliz Lugo y su novio el pasado 28 de abril al ingresar al restaurante Pozole y Tacos Regio Express, en Monterrey, Nuevo León.No era la primera vez que visitaban este lugar, al contrario, eran clientes frecuentes; pero esto no impidió que el dueño del restaurante, un hombre de la tercera edad llamado Pedro, los echara con insultos."Entramos tomados de la mano y en menos de dos minutos se pone al lado el dueño y nos dice 'con lo que andan haciendo, no les puedo dar servicio'", contó Rubén en su denuncia.El novio de Rubén grabó un video en el que se escucha claramente cuando el dueño les dice 'De la manita no te puedo atender' y al preguntarle por qué, el hombre responde 'por andar puteando'.Otro empleado del local les dijo que comprendía su situación pero que por el 'ambiente familiar' del lugar no les podían dar servicio.La pareja pidió ayuda a una patrulla de la zona; sin embargo, fue evidente que los policías no estaban preparados para enfrentar una agresión de este tipo y terminó pidiéndoles que se retiraran.Al final del video se ve nuevamente al dueño amenazando a la pareja:"Nunca más vas a volver a entrar aquí, te lo prometo"Ahora, Rubén y su pareja procederán a levantar una denuncia ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (CONAPRED), con la esperanza de que su caso sea atendido.Un caso similar se dio en 2015, cuando discriminarion y corrieron a una pareja de mujeres de un establecimiento en Aguascalientes.