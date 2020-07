Restaurarán por fin monumentos de Monterrey

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- Cinco monumentos históricos y tres obras de la Ruta Escultórica del Acero y el Cemento, en Monterrey, deteriorados por el tiempo y el abandono, serán por fin restaurados con recursos del Fidecultural 2020, fideicomiso que opera Conarte.



Los monumentos son el Arco de la Independencia, la “fuente de los cabritos” o “chiquita” de la Alameda, la Fuente de los Delfines, el Monumento al Centenario de la Independencia Política de Nuevo León y la pintura mural Alegoría a la Educación Popular, de Guillermo Ceniceros, en La Ciudadela.



Las tres esculturas urbanas que recibirán mantenimiento son Desafío, del egipcio Ahmed Nawar; Destino, del estadunidense Bruce Beasley, y Mirada, del español Josep María Sirvent. Las dos primeras se ubican por la avenida Morones Prieto, y la tercera, por Constitución. Los ocho bienes se incluyen en los 20 proyectos anunciados ayer como ganadores de la edición de este año del Fideicomiso del Patrimonio Cultural del Estado.



“El Arco de la Independencia lo reconocemos por ser este gran monumento de calzada Madero”, expresó Ricardo Marcos, presidente de Conarte. “Actualmente presenta daños por grafiti, choques, vegetación parásita y falta de mantenimiento”.



Este año, Fidecultural tiene un presupuesto de 36.6 millones de pesos. En diciembre del año pasado, los cinco monumentos históricos habían perdido la oportunidad de ser restaurados ese año con el Fidecultural, porque el Municipio de Monterrey no contribuyó con los recursos que debía, según los lineamientos del fondo.



Aprobado en el 2018, el fideicomiso está dirigido a la conservación y restauración del Patrimonio Cultural. El 10% de cada proyecto seleccionado debe ser aportado por quien lo promueve. Ese fue el monto con el que no contribuyó Monterrey.



También se han publicado notas periodísticas sobre el mal estado que presentan las ocho esculturas que integran la Ruta, inaugurada hace 11 años. Las obras muestran oxidación, grafiti y no cuentan con iluminación. El mantenimiento será este año solo para tres y se buscará que recuperen su pintura original.



“No están en peligro de caerse, desde el punto de vista fundacional”, dijo Marcos, “pero sí, ya es un buen momento para ser atendidas”.