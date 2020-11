Restricciones sanitarias y crisis ponen a prueba el Buen Fin

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La décima edición de El Buen Fin será atípica, no sólo porque este año se sumarán más sectores al programa, sino porque su duración se triplicó debido a la pandemia de Covid-19, enfermedad que desató una crisis en el consumo interno que pone en riesgo las ventas en esta ocasión.



En entrevista con La Jornada, Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lacen) de la UNAM, estimó que no vamos a tener un Buen Fin en cuanto a consumo, a pesar de que ahora va a durar dos semanas.



Explicó que existen muchas limitantes para superar las ventas del año pasado, las cuales fueron de 117.9 mil millones de pesos, porque la contingencia sanitaria provocó que 11.3 millones de personas quedaran sin empleo. Precisó que 3.4 millones de personas no tienen el mismo ingreso que tenían antes de marzo.



Si bien la economía está en marcha y ha aumentado el consumo privado interno, no se tiene el mismo comportamiento, apuntó.



Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que en agosto el consumo interno privado sólo creció 1.8 por ciento respecto de julio, mientras en octubre la confianza del consumidor repuntó 1.4 unidades respecto al mes anterior.



Banderazo para la recuperación



En contraste, José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), comentó que el programa que nació durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa para reactivar la economía tras las afectaciones que dejó la crisis financiera de 2008-2009 será el banderazo de la recuperación económica.



Agregó que hasta ahora se ha hablado de la reactivación, es decir, la reapertura de las empresas de comercio y servicios, pero no de una recuperación, pues hasta el momento sólo se han logrado conseguir puntos de equilibrio o ganancias mínimas.



Reto sanitario



El dirigente empresarial resaltó que El Buen Fin 2020, que iniciará mañana lunes y concluirá el 20 de noviembre, se caracteriza por cuidar la salud de los consumidores y de los proveedores, por esa razón se extendió a 12 días.



Resaltó que mediante plataformas digitales y redes sociales, entre otras vías, se han difundidos los diferentes protocolos que se deben aplicar para evitar brotes de Covid. Incluso la aplicación de la Concanaco permite alertar cuando se excede el aforo permitido en los establecimientos.



Martínez Cortés reconoció que el aforo será una limitante para las ventas, pues no vamos a ver los tumultos de los eventos pasados.



Agregó que el alza en el número de contagios observados en Chihuahua y Ciudad de México, así como el confinamiento en Durango y Jalisco inhibirán el comportamiento del consumo en estas casi dos semanas.