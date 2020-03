Restringen entrada a turistas a EU

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- A partir del primer minuto de este sábado 20 de marzo, el cruce hacia Estados Unidos por esta frontera será restringido para quienes tienen intención de vacacionar, medida que ha sido anunciada por la Casa Blanca para prevenir la propagación del coronavirus y lo cual ha sido confirmado por autoridades de Eagle Pass y Piedras Negras durante una conferencia de prensa realizada la tarde del viernes.



A pesar de que al medio día del viernes se declaró que el ingreso a los Estados Unidos estaría restringido y únicamente se permitiría cruzar a ciudadanos americanos y residentes, la situación fue aclarada en el transcurso del día por las autoridades de Eagle Pass, quienes en colaboración con el director de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza en este puerto de entrada determinaron que esta medida se aplicaría unidamente para quienes buscan vacacionar.



“Los puentes no se cerrarán y la operación de los cruces será de manera regular, nuestras autoridades nos han aclarado lo que es esencial y lo que no es esencial, lo que se va a detener es los que vienen de paseo, los que vienen de visitas, los que no vienen de compras o en plan de emergencia medica, si tienes planes de vacacionar se tiene que aplicar esta orden de restricción’’, destacó Sifuentes.



En la conferencia de prensa aclaró que no se detendrá la actividad comercial y además señaló que la restricción aplicada para quienes tienen intención de vacacionar en cualquier ciudad de los Estados Unidos, será por tiempo indefinido y en base a lo que se indique por parte de las autoridades federales.