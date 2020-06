Restringen festejos por el Día del Padre

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- En una réplica de las medidas tomadas el pasado 10 de mayo, el gobernador Miguel Ángel Riquelme dijo que para este Día del Padre se espera el apoyo de las autoridades locales para que estén al tanto de que no se celebren fiestas en quintas o en la vía pública.



Indicó que el objetivo es evitar aglomeraciones, dado que las condiciones sanitarias aún no son propicias para fiestas de esta naturaleza.



Dijo que además se solicitó a florerías y pastelerías que trabajen exclusivamente con servicio a domicilio.



Los acuerdos ya se tomaron por parte de los Comités Regionales de Salud de la Región Centro Desierto, la Región Norte, Región Sureste y ayer lo formalizaron La Laguna y la Carbonífera.



Riquelme Solís apuntó que la apertura de diversos giros comerciales en las diferentes regiones del estado no representa de ninguna manera bajar la guardia y olvidarse de las medidas mínimas de respeto, como son el uso del cubrebocas, así como la sanitización personal y del hogar con gel antibacterial y desde luego, mantener la sana distancia.



Admitió que conforme se incrementa la movilidad al regresar cientos de trabajadores a sus centros laborales, principalmente en las actividades esenciales, aumenta el riesgo de contagios, pero eso puede ser contenido en la medida en que la participación ciudadana apoye para que se liberen más rubros de la economía y que ya no se pueden mantener inactivos.