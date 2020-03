Restringen servicios de velación en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Los servicios funerarios fueron restringidos por la pandemia del coronavirus, personal de las funerarias aseguró que sí se llevan a cabo las velaciones, pero acatando las reglas establecidas por la Secretaría de Salud para evitar el contagio de la Covid-19.



El protocolo de prevención impuesto en las funerarias destaca la prohibición de la entrada a niños y adultos mayores a las salas de velación, así como mujeres embarazadas y personas que padezcan cualquier tipo de enfermedad respiratoria.



En las salas se colocaron dispensadores de gel antibacterial y se restringe la entrada a más de 10 personas a la funeraria para evitar aglomeraciones.







Otra de las medidas es que la funeraria se cierra durante la noche y el personal toma la temperatura a las personas que ingresan a la misma para evitar que personas con síntomas ingresen a la funeraria.



Entre las opciones que el personal de las funerarias dan a sus clientes, destaca la entrada de grupos de 10 personas cuya permanencia no excederá los 30 minutos para que ingrese otro grupo.



Estas medidas solo se aplican en las capillas de velación, ya que si el cliente adquiere el servicio para velar el cuerpo en su casa, ahí no pueden implementar dichas medidas.



También aconsejan a los deudos a no adquirir el servicio de velación y llevar el cuerpo directo al crematorio o al panteón.