Restringen taxis de Saltillo el servicio para llevar solo 2 pasajeros

“Solamente dos pasajeros. Ahorita lo que hacen los taxis es estar buscando pasajeros en los centros comerciales para tratar de juntar las carreras, evitando pasarse de la disposición, que es muy estricta”, dijo.

“El que no traiga (cubrebocas) no se le va a permitir hacer uso del servicio. Para los choferes sí hay una sanción, pero para el pasajero es que no se le va a dar el servicio. La multa para el conductor la define el Juzgado Municipal”, afirmó.

“Creemos que por la contingencia, ahorita mucha gente está prefiriendo usar el taxi para ir a surtir alimentos, ir al médico o incluso al trabajo. Lo cierto es que no han perdido tanto como los camiones de ruta”, agregó.

Para lostambién hay nuevas restricciones. De entrada ya es obligatorio que los choferes usen cubrebocas,, aseguró que los inspectores tienen la instrucción de verificar que los taxistas cumplan las disposiciones, de lo contrario habrá sanciones.Al momento no se ha aplicado alguna sanción, pues no se ha registrado una conducta que transgreda las nuevas disposiciones restrictivas.En la actualidad se estima que hay, que equivale al 70% del parque vehicular del servicio, pues a diferencia del transporte urbano, los taxis no han sufrido una caída tan drástica de su demanda.