Resulta afortunado un niño saltillense

Escuchar Nota

El empeño y afición del pequeño Mateo Arredondo Torres le trajo una gran y enorme recompensa, pues además de regalos de lujo, tuvo la oportunidad de conocer y charlar con una de las máximas glorias del Barsa, Carles Puyol.Fue gracias al entusiasmo de Mateo, de 9 años y delantero en los Tiburones Rojos de Saltillo, quien junto a su hermano Diego, su papá Christian Arredondo y su mamá Cecilia Torres, que se logró llegar a ganar un premio por parte de Nesquik en un concurso.Aficionado del Barsa de la Liga Española y de Tigres en la Liga Mx, Mateo al ir a una tienda junto a su madre, que vieron el cereal con una promoción y él quiso llevarlo para participar. La idea era registrar un código y de ahí seguir las reglas.Una de ellas era crear un video a manera de anuncio para Nesquik, que Mateo fuera narrando a propia voz cómo lo preparaba y luego lo enviaba; aquí fue donde entró toda la familia para hacer el video y éste lo editara su tío.Lo enviaron a dónde se pedía y esperaron el resultado, tras ello vinieron las buenas noticias. Ganaron el tercer lugar y con ello unos premios, pero no sabían qué era o de qué trataba. Con el tiempo y por contacto con la organización, se les dijo era una convivencia en la Ciudad de México con un exjugador del Barsa y pensaron sería con Rafael Márquez.Pero aquí intervino la cuarentena, impidiendo esa convivencia, por ello los organizadores coordinaron una charla con un exjugador del Barsa, sin decirle quién sería; se les indicó que, el miércoles pasado 3 de junio llegaría un paquete y obsequios; ellos pensaron eran productos Nesquik.Llegó el paquete y les pidieron no abrirlo o hacerlo sin decirle nada a Mateo, optando mejor no hacerlo y esperar a la charla, hasta que les dijeron el nombre y éste era nada menos que el campeón del mundo con España, Carles Puyols.Se preparó todo, Internet, computadora y la sorpresa que aún no se abría, pero como la “ley de Murphy” lo dice, si algo sale mal, va a ser peor. La videollamada era el jueves 4 de junio a las 12:45, por ello debían conectarse cinco minutos antes y a la hora de le verdad, todo falló.Fue pasadas las 13:00 horas cuando lograron conectarse, entonces Puyol habló primero con otro de los ganadores y entonces se comunicó con Mateo y toda su familia, siendo el pequeño el interlocutor de la charla.Previo a ello, abrió la caja para enviar testigo de los regalos, dentro venía un xBox One, una tableta iPad, un balón y una playera Nike del Barsa.“Muy bien, muy bonito, al principio me puse muy nervioso, pero después se me fue bajando y luego fui conversando más relajado”, comenta Mateo, quien de grande quiere ser director de cine, por ello le gustó la idea de hacer el video e involucrar a toda la familia.Para su mamá, este es un reconocimiento a la perseverancia del niño, pues él no quitó el dedo del renglón y con ello vino una enorme experiencia que se compartió en familia.