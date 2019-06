Resultados en elecciones no condicionarán mi dirigencia en PAN: Cortés

Marko Cortés adelantó que no renunciará a la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) si los resultados no les favorecen en las elecciones de este domingo en Puebla, Baja California, Nayarit, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas.En conferencia de prensa, el panista dijo que fue electo para dirigir a la segunda fuerza política hasta 2021 y cumplirá hasta el último día del periodo."No tiene nada qué ver una cosa con otra. Esta dirigencia ha trabajado intensamente en todos los municipios, distritos y estados en donde tenemos elecciones y por lo tanto no es una cosa que se mezcle con la otra, el resultado que será bueno no tiene qué ver con la permanencia o no”, afirmó.Esta dirigencia fue electa hasta el 2021 y por lo menos estaremos ahí, señaló este domingo en la sede nacional del partido.