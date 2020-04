Resultar positivo por no es ningún pecado: Bres Garza

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.-El presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Bres Garza pidió a la ciudadanía evitar el sentido negativo que se generan cuando una persona da positivo por coronavirus, ya que un alto porcentaje de éstas saldrán adelante.



“Entonces que no exista esa mal interpretación que porque una persona salga positiva; que habrá muchos en el mundo y en Piedras Negras, no es ningún pecado; hay que ayudarlo a salir adelante porque más del 98% van a salir adelante”, manifestó.



Por otro lado, debido a la incertidumbre en la efectividad de los cubre bocas indicó que este tipo de protección reduce los riesgos de transmisión, por lo que es muy importante continuar usándolos.

“Yo quiero insistir porque a veces también hay una desinformación, si una persona se protege con un cubre bocas mínimo no tiene problemas de contagio”, externó.



Bres Garza señaló que por ello que durante estos próximos meses el uso cubre bocas deberá hacerse costumbre, ya que si bien es algo molesto, su utilización en colectivo ayudará más a detener la dispersión del virus.



Por último, indicó que esta semana será determinante para Piedras Negras y la región, por lo que pidió el apoyo de la ciudadanía para entender, quedarse en casa y salir solamente para cuestiones esenciales.