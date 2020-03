Resurge el dengue: En el arranque del año se duplican casos en México

Escuchar Nota

La pandemia generada por el nuevo tipo de coronavirus ha provocado que la mayor parte de la atención pública se centre en el tema; frente a esta nueva amenaza, las autoridades de salud han llamado a la calma y a mantenerse tranquilos.Frente a lo anterior, es imprescindible que el; sobre todo porque, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), sus síntomas son muy similares a los cuadros gripales, que en los casos del dengue no grave, pero que en los casos delAsí, de acuerdo con la OMS,De acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, en el año 2008 hubo ocho mil 229 casos de dengue no grave; frente a esa cifra,, es decir, 238% más entre un año y otro.En ese mismo sentido, es importante decir que el mayor número de casos de dengue se registra en los meses más calurosos y húmedos del año, y por ello resulta doblemente preocupante queEn efecto, mientras que en las primeras ocho semanas del 2019 la Secretaría de Salud confirmó 436 casos de dengue no grave en todo el país; lo que significa un promedio semanal de 54.5 casos; en contraste,, lo que significa un nuevo promedio semanal, para los dos primeros meses del año, de 87.75 casos.En lo que respecta a los casos de “”, en las primeras ocho semanas de 2019 se registraron, lo que hace un promedio de 36 por semana; y de acuerdo con los datos del Boletín Epidemiológico.es decir, un incremento de 167% entre uno y otro año.Finalmente, en el caso del “”, en las primeras ocho semanas del 2019 se contabilizaron 44 casos, es decir, 5.5 casos por semana, mientras que en el mismo periodo, pero de. En total, en el lapso analizado, suman mil 455 casos de dengue, contra 711 del mismo periodo de 2019.De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las primeras ocho semanas de 2020 hay; entre ellas, sobresalen: Veracruz, con 298 casos, es decir, el 42% del total nacional; le siguen Quintana Roo, con 80 casos, Jalisco con 61; Michoacán con 38; Tabasco con 35; Yucatán con 32 y Guerrero con 30., 113 se encuentran en el estado de Tabasco (18.31% del total nacional); en segundo lugar, Veracruz, con 88; Quintana Roo con 83; Guerrero con 65 y Yucatán con 57 casos.Finalmente, en el caso del; y de los 136 casos totales en el país, 37 son en Tabasco; 30 en Nayarit; 16 en Jalisco; 15 en Guerrero y 11 en Veracruz.