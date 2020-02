Reta Julio César Chávez Jr. a unos ‘pu…’ a Poncho de Nigris

Escuchar Nota

Como ven 3 rounds le damos o que ? Putazos o que ??? @jcchavezjr1 pic.twitter.com/Htj07AS0BO — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) February 14, 2020

"Es un cazagoles, es muy bueno meter goles, pero no sabe jugar, no controla el balón, no mueve la pelota, no reparte el juego como lo hacía Cuauhtémoc blanco, García Aspe. Es de los mejores goleadores pero no es buen futbolista; Carlos Vela mueve mejor el balón. Si se ve bien, si habla bonito eso vale mad... lo que importa es como juega al fútbol, No es un jugador completo".

#Deportes: 'Ni visa tiene', o 'es muy mal jugador' fueron algunos de los calificativos de Julio César Chávez Jr. para Javier Hernándezhttps://t.co/XgvERuZX0N — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) February 13, 2020

La polémica con Julio César Chávez Jr. no para., y ahora dio de que hablar, tras lanzar un reto e intercambiar declaraciones con el actor regiomontano Alfonso 'Poncho' de Nigris.Por medio de su cuenta de Instagram,; quien a su vez respondió mencionando que, aunque respeta la trayectoria de su padre, está seguro de poder golpearlo."Chávez Jr. admiro a tu jefe pero se me hace que si te ando dando unos put... o qué?", es lo que dice De Nigris en su video; reto el cual el boxeador aceptó.El 'Junior' no paró ahí, ya que aprovechando su actividad en redes, reiteró su opinión acerca del nivel de Javier 'Chicharito' Hernández