Reta Julito al ‘Canelo’, busca rival por internet

Ciudad de México.- El excampeón mundial Julio César Chávez Jr. no sólo lanzó un reto para enfrentarse al artemarcialista Conor McGregor, sino que también envió un nuevo desafío para el tetracampeón mundial Saúl “Canelo” Álvarez, pero con nuevas condiciones de su parte, luego que lo venciera sin mayores problemas en mayo de 2017 en una batalla de un solo lado.



A través de Instagram, Chávez primero mencionó que podría pelear con McGregor en 170 libras, y que si no lo noqueaba en ocho rounds o menos, entonces no le pagaran, mientras que con Canelo mencionó que le gustaría la revancha con él pero en 175 libras, que es una división en donde ambos han peleado ya.







Chávez Jr. viene de caer con el excampeón mundial Daniel Jacobs en diciembre pasado al retirarse de la pelea tras cinco rounds acusando una fractura en la mandíbula, mientras que “Canelo” Álvarez busca rival para volver al ring en mayo próximo siendo los británicos Billy Joe Saunders y Callum Smith, ambos campeones del mundo, sus primeras opciones.



McGregor, por su parte, ha sido mencionado para un posible combate en artes marciales mixtas contra Jorge Masvidal, Nate Díaz y la estrellas Khabib Nurmagomedov; sin embargo, se le ha mencionado también como posible rival, en boxeo, de la estrellas Floyd Mayweather, con quien protagonizó un evento multimillonario en agosto de 2017 en su debut boxístico, o incluso ante Manny Pacquiao.