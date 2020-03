Retan ciudadanos al coronavirus

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- En el primer fin de semana de la cuarentena para prevenir y controlar el Covid-19, una alta cantidad de monclovenses se resguardó en su casa, pero otra no, se les pudo ver caminando por las calles de la Zona Centro de Monclova y circulando por las principales avenidas citadinas, no obstante la contingencia sanitaria que priva en la actualidad.



Pandemia no causa alarma



Este matutino hizo ayer un recorrido por distintos puntos de Monclova, por ejemplo, en el primer cuadro de la ciudad, y constató que todavía hay quienes salen de sus hogares, incluso acompañados de sus hijos menores de edad, para realizar compras en comercios, los cuales en su mayoría lucen vacíos o semivacíos.



Eso sí, se captó gente que caminaba por las calles portando tapabocas para prevenir el coronavirus, pero no acató la recomendación de no salir de su casa, a menos de que se trate de una situación prioritaria.



En el principal acceso vehicular de la ciudad, como lo es el bulevar Harold R. Pape, se apreció circulando una gran cantidad de automóviles, pero menor a la que se registra en un sábado normal; a excepción de los centros comerciales, en el grueso de las negociaciones había pocos consumidores.



En diversos cruceros vehiculares se observó a payasos haciendo malabares y pidiendo el apoyo económico de los automovilistas, pues ellos viven al día y no se pueden dar el lujo de no salir de casa, como muchos sí lo pueden hacer al descansar en fin de semana, pero no lo hacen.



En el estacionamiento del mall Paseo Monclova había pocos automóviles en comparación a un fin de semana normal, pero la pandemia no ha atemorizado lo suficiente a ciudadanos que todavía se presentan en esa plaza comercial para hacer compras, incluso en familia.



Eso se pudo apreciar en el interior, pues familias enteras caminaban por los pasillos, aunque en una notable menor cantidad de lo que lo hacían en un día normal.