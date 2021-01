Retiene 4T apoyo a adultos mayores; 160 mil coahuilenses afectados

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Bajo la excusa de realizar un operativo conjunto para la aplicación de la vacuna contra Covid-19, y el pago de becas para adultos mayores, la Federación retiene el recurso de al menos 160 mil coahuilenses, todavía sin fecha para concretar dicho pago.



A decir del delegado federal Reyes Flores Hurtado, aunque los 160 mil adultos mayores ya esperan el pago del programa social en Coahuila, el operativo de pago seguirá detenido en tanto no se defina si se conjuntará o no con la aplicación de la vacuna.



Mientras que todavía no se define una fecha para la aplicación, aseguró que en un periodo de 30 días se alcanzaría la totalidad de este grupo de población, aunque por algún motivo no se encuentren enlistados en el padrón de 68 y Más.







“La idea es que en Coahuila se integren 162 puntos de vacunación, en el que se van a hacer estas brigadas Correcaminos; se les va a citar… la idea es tratar de ordenarlos en orden alfabético para evitar la espera y cansancio de la población, pero todos, los que están empadronados y los que no, cuál es el punto en donde les toca”, explicó.



El funcionario federal aseguró que no se politiza con la vacunación para prevenir el Covid-19, y puntualizó que la presencia de servidores públicos federales en módulos son parte de la brigada Correcaminos, que evalúa los procesos para solventar errores y que en el momento de iniciar a la población abierta con adultos mayores, tenga mayor fluidez y se respeten los tiempos para cada sector de la población.



“Se va a empatar con los padrones de programas sociales para facilitar y agilizar y no estar llamando a los adultos mayores a un operativo y luego otro. (…) El objetivo es cuidar que se cumpla con la instrucción de que se aplique a quienes va dirigida. Desafortunadamente, hay gente que se brincó la línea y fuimos un mal ejemplo nacional”, dijo el funcionario.