Retiene la Conade 50 mdp del COM

Ciudad de México.- Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), negó que el organismo que preside recibiera un documento en el que la Conade les pedía una explicación de su plan de gastos sobre los 50 millones de pesos que les autorizó la SEP al COM y que se quedó retenido en la misma Conade.



“Ese documento nunca llegó”, sostuvo Padilla en las instalaciones del COM. “Eso lo vi siempre de forma verbal con ella [Ana Guevara]. Ese documento no llegó y lo importante es que estamos trabajando para llevar la mejor delegación y la más grande a Tokio 2020”.







Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) mencionó que les había pedido un plan de gastos al COM y que incluso se les envió un documento al Comité Olímpico Mexicano en el que les pedían que detallaran en qué iban a gastar esos recursos.