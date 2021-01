Retienen a empleados del INE en Chiapas

Escuchar Nota

“Una de las razones expresadas por las personas que intervienen en estos actos, es su desacuerdo con la creación del municipio de Honduras de la Sierra; consideramos que esta u otra razón, no justifica la afectación a nuestro personal, para eso existen instituciones competentes ante las cuales acudir”, agregó De León Loredo.

quienes pretenden expresar su inconformidad por la creación de ese municipio en 2018, informó el vocal ejecutivo del organismo en Chiapas, Arturo de León Loredo.En un documento explicó que los empleados fueron interceptados el lunes por la mañana por personas no identificadas cuandoIndicó que inicialmente fueron retenidos tres hombres y una mujer, pero debido a que esta última presentó problemas de salud, fue liberada poco después.Aseguró que “La agresión que sufre la institución en este caso y que pone en riesgo a nuestro personal, es un acto que lamentamos y reprobamos”, por lo que añadió que el INE actuará conforme a la ley.“No aceptamos ser rehenes de ningún interés de grupos o particulares, por legítimo que este se considere”, reiteró.Asimismo señaló que los inconformes. Sostuvo que “la actuación del Instituto no está ni estará condicionada ni a mayorías ni a minorías.Cumplimos con un mandato constitucional que no distingue grupos”, por lo que “esperamos la acción y atención de las autoridades competentes para resolver la situación que hoy afecta nuestros compañeros y a la institución, y que dé como resultado la liberación de los mismos”.