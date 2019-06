Retienen a funcionario en Guerrero por falta de fertilizantes

Habitantes de comunidades de la región de la Montaña mantienen retenido el subdelegado regional del gobierno federal, Julio Lázaro Bazán, por cuarto día consecutivo, y advirtieron que no lo liberarán hasta que se entregue el fertilizante suficiente para los campesinos.Puntualizaron que el funcionario federal se encuentra bien de salud, alojado en un espacio deportivo de una escuela primaria en la comunidad de Tlatlauquitepec, perteneciente al municipio de Atlixtac.Mientras tanto, los inconformes mantienen el bloqueo en la carretera federal Tlapalería-Chilapa, a la altura del crucero de Tlatlauquitepec, en demanda de la entrega del fertilizante gratuito que han recibido desde hace 24 años.Sobre el caso, el gobernador Héctor Astudillo Flores, señaló que el conflicto en la región de la Montaña se originó porque un funcionario federal, identificado como Lázaro Bazán, se presentó en la zona con 500 vales para fertilizantes, los que pretendía entregar a más de tres mil campesinos.Comentó que los inconformes demandan que llegue suficiente fertilizante, ya que se requieren 114 mil toneladas, en las bodegas sólo hay 50 mil toneladas que no han sido entregadas, y además los encargados del programa federal no tienen ni lista, ni vales para realizar la entrega.“Hay una gran incertidumbre frente a un padrón que nunca se quiso definir, aún cuando se planteó al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Victor Villalobos Arámbula, que eran 330 mil campesinos”, afirmó.