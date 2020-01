Retiran banderas del Reino Unido en edificios de la UE

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Las banderas británicas comenzaron ha ser retiradas de los edificios de la Unión Europea (UE) antes de que el Brexit se concrete en unas horas y en medio de diversas reacciones europeas.



Los reporteros belgas reportan que en el área de visitantes del edificio del Parlamento de la UE ya fue retirada una de las banderas aunque otras todavía ondean afuera.



En la embajada de Londres, en esta capital, la bandera de la UE ya fue retirada de uno de los postes que se encuentran en la entrada, reportó el diario Daily Mail.



Esta mañana, también los eurodiputados británicos abandonaron el Parlamento Europeo por última vez.



El grupo salió con un cartel de 'Brexodus Express' y la eurodiputada británica, Ann Widdecombe, afirmó que "nuestro deber está hecho, nuestra cosecha está en casa".



"Nos llevamos nuestra bandera a casa", gritó el eurodiputado Nathan Gill mientras ayudaba a Widdecombe a subir a un taxi que detuvo brevemente el tráfico para salir lentamente de la Place du Luxembourg, con la bandera ondeando por la ventana.







En suma, diversos representantes europeos han expresado su sentir en este día histórico para el continente.



Alemania consideró el Brexit como una "ruptura" para Europa aunque Reino Unido seguirá siendo "un socio cercano y un amigo", en palabras del vocero de la canciller Angela Merkel, Steffen Seibert.



El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió que hoy se da "una señal de alarma" pero recordó que hay "una larga historia" entre ambas naciones, "hecha de sangre, libertad, coraje y batallas, no lo olvidaré".



Desde La Haya, el primer ministro holandés, Mark Rutte, dijo a la prensa que no había motivos para felicitar a Johnson por lo ocurrido hoy, reportó The Guardian.



En suma, el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, lo describió como un momento "agridulce" después de más de tres años de incertidumbre para Irlanda sobre la frontera con Irlanda del Norte.



Aunque las repercusiones económicas son difíciles de estimar tras el Brexit, la víspera, el Banco de Inglaterra rebajó su visión de las perspectivas subyacentes para la economía del Reino Unido al nivel más bajo desde la segunda guerra mundial.









Con información de El Informador