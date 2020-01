Retiran cargo a fundador del Instituto Cumbres acusado de abuso

“Como resultado del proceso ante la Congregación de la Doctrina de la Fe, por el bien de la Iglesia (pro bono Ecclesiae) ha perdido el estado clerical y ya no podrá ejercer el ministerio sacerdotal, aunque, por decisión de la Santa Sede, sigue perteneciendo a los Legionarios de Cristo”, señala el comunicado de la congregación.

“Como institución también pedimos perdón al P. Martínez por los abusos que él sufrió y por no haberle ayudado adecuadamente cuando salieron a la luz los abusos que él había cometido”, señala el documento.



“Así una vez más la Iglesia católica generalizada vuelve a darme la espalda y a destruir mi humanidad, esa niña de ocho años que vuelve a ser víctima una y otra vez de la maldad de los que hablan de Dios pero rompen en pedazos a los más indefensos”, aseveró la actriz y conductora de televisión Analú Salazar.

La congregación de losinformó este lunes que, quien se declaró culpable de delitos de, ya. Sin embargo, aclaró que el cura seguirá perteneciendo a la organización religiosa, con autorización de la Santa Sede.De acuerdo con información de la Iglesia, la pérdida del estado clerical implica que, esto es, celebrar misa u oír confesiones, entre otros. Esta medida tiene algunas excepciones, como cuando alguien en peligro de muerte le solicita los sacramentos.A pesar del retiro de su estado clerical,. Tras señalar como culpable a Martínez Suárez, la congregación pidió perdón a las víctimas y al mismo sacerdote acusado por no haberlo ayudado cuando se revelaron los abusos que había perpetrado.La decisión, sin embargo, no fue celebrada por las víctimas de abuso de Martínez Suárez, quien. Los denunciantes reprocharon que además la Legión de Cristo pretenda mantenerlo entre sus filas y quePor su parte, Belen Márquez dijo que recibió la carta de los Legionarios de Cristo en la que le informan que Fernando Martínez renunció a su estado clerical, sin embargo aún queda pendiente el tema de quienes lo encubrieron. En su red social , dijo que esa renuncia tristemente llega demasiado tarde; no obstante , aclaró queUn informe de los Legionarios, publicado en noviembre pasado, revela quey que el prelado