Retiran de circulación a taxis “pirata” y Uber

El coordinador de Transporte, Felix Jaime Garza, dio a conocer que desde el inicio de la presente administración se ha comenzado a retirar de circulación todas aquellas unidades “pirata” que ofrecían a la población el servicio de taxi tanto de la línea ejecutiva como aquellos que trabajan con la plataforma Uber.“De los llamados piratas hemos retirado alrededor de seis unidades que ya están en el corralón, de los ejecutivos solo los hemos retirado de la circulación, previamente se les dijo que no podían trabajar de esa forma y que si se les volvía a ver en circulación, se les iba a recoger el vehículo” comentó.El entrevistado precisó que a los Uber desde un inicio también se les notificó que no podía circular sin contar con los permisos tanto del Estado como del Municipio, sin embargo dijo algunos han hecho caso omiso por tal motivo hasta el momento se han retirado alrededor de 20 vehículos.Dos taxis de Nava con número económico 95 y otro 77, recientemente fueron sorprendidos ruleteando en la ciudad, mismos que fueron retirados bajo la observación de que solo pueden traer pasaje. Resaltó que fue detectada la “Base Unión” de dicho municipio con taxis “piratas”.“René Canales traía los taxis ejecutivos mismos que fueron retirados de circulación, por no contar con una concesión” concluyó.