Retiran licencia de conducir a David Beckham

David Beckham tiene prohibido conducir por seis meses y deberá pagar una multa de 750 libras por haber utilizado su teléfono celular mientras conducía, reportó Daily Mail.La restricción contra el ex futbolista del Real Madrid fue presentada este jueves en el Tribunal de Magistrados de Bromley, donde además se le informó que se le agregaron seis puntos negativos a su licencia de manejo.La jueza Catherine Moore fue la encargada de emitir la orden, quien mencionó que el ex capitán de Inglaterra ya tenía seis puntos negativos por dos delitos anteriores de exceso de velocidad.Beckham fue fotografiado mientras utilizaba su teléfono móvil mientras conducía un Bentley el pasado 21 de noviembre, y aunque el tránsito era lento, la jueza no lo consideró una excusa."Sigue siendo una situación de riesgo para los demás. Te prohibo conducir por seis meses y eso comienza inmediatamente. No podrás manejar autos o motocicletas durante este periodo", dictaminó Moore.El abogado del también modelo, Gerrard Tyrrell, dijo que su cliente no tenía recuerdos de ese día, ni del evento en particular, pero que había visto las fotografías que lo comprobaban."El tráfico era lento, eso no es una excusa. Pero como no recuerda lo que hizo, se declara culpable", informó el representante legal.La Scotland Yard había hecho público anteriormente que Beckham había aceptado su culpa vía correo electrónico.