Retiran publicidad de serie sobre Colosio en Guadalajara

El ayuntamiento de Guadalajara retiró cerca de mil pendones que promocionan una serie de Netflix sobre la vida de Luis Donaldo Colosio, asegurando que, además de estar prohibidos estos tipos de anuncios, “hay interés partidistas”.El alcalde Ismael del Toro explicó que “parece una intención disfrazada” la colocación de los pendones, pues se alude a colores del PRI.“Suena raro que sea Netflix quien se haya prestado a eso, y menos con una serie que no está ni en boga, ni es un lanzamiento. Me suena a una intención disfrazada pues se ven ahí colores que pueden inducir a un partido político”.Hasta el momento la empresa no ha respondido a los señalamientos.Pendones, prohibidosEl artículo 71 bis del Reglamento de Anuncios para el Municipio de Guadalajara prohíbe la colocación de pendones, carteles, láminas, hojas o madera con publicidad comercial en la vía pública.Los anuncios fueron colocados desde la semana pasada y fueron presumidos por ciudadanos. En ellos se promociona a la serie sobre el ex candidato presidencial, asesinado el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana.