Retiran suspensión definitiva a general Trauwitz

Un juez federal retiró la suspensión definitiva que le concedió por delitos no graves al general Eduardo León Trauwitz, implicado con otros militares en una red de huachicoleo.La Fiscalía General de la República (FGR) pretende detenerlo con base en órdenes de aprehensión.El juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México le quitó la suspensión que le había otorgado para evitar que la FGR lo detuviera, sólo si se tratara de delitos no graves y que no ameriten prisión preventiva oficiosa.La defensa del ex subdirector de Salvaguarde Estratégica de Pemex sabe que esta suspensión de poco le hubiera servido a su cliente para evitar la prisión.Sospecha que existe otra causa penal contra el general León Trauwitz por delincuencia organizada en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, Estado de México, donde fueron vinculados a proceso por ese delito dos sargentos y un teniente.