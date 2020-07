Retirarán licencias a negocios que dispongan ilegalmente su basura

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Actualmente el departamento de Ecología ha detectado diversos restaurantes y negocios que disponen su basura a través de terceros, mismos que no tienen autorización municipal de disponer dichos residuos, así lo explicó Juan Morales, director del departamento.



“Estamos viendo en algunos establecimientos que están contratando personas que no les compete disponer de la basura, para retirar sus propios desechos”, precisó.



Resaltó que además del manejo ilegal de residuos, estas personas ajenas a cualquier permiso municipal proceden a tirarla en basureros clandestinos, lo cual supone ya una doble falta.



“Las únicas empresas que tienen la facultad de disponer de manera correcta son Frontera Limpia o en su caso PASA”, declaró.



Ante esta situación, el funcionario señaló que ya se han removido licencias de funcionamiento y podría llegar hasta la clausura de las mismas.



Finalmente, manifestó que adicional a esto se harán operativos con el fin de detectar a las personas/empresas no facultadas para recolectar basura.