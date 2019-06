Retiro de subsidio a gasolina no impacta al consumidor

El retiro del subsidio a la gasolina que hizo el viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no significa un impacto al bolsillo del consumidor, sino que el gobierno no recibirá el ingreso fiscal, de acuerdo con Onexpo.Según una consulta hecha por La Jornada con la asociación de gasolineros más grande del país, el apoyo fiscal cero a las gasolinas de 92 octanos, que son menos contaminantes, significa que del 8 al 14 de junio la dependencia no recibirá ese ingreso fiscal al retirarlo con la finalidad de mantener una franje estable y no abrupta de precios al consumidor.De acuerdo con una aclaración hecha por Hacienda sobre notas periodísticas que advertían sobre el incremento de casi 4 pesos al energético, indicó que el estimulo de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas “tiene como objetivo proteger el poder adquisitivo de los usuarios finales ante movimientos en las referencias internacionales de los combustibles, en un contexto en el que los precios al público ya no son determinados por el gobierno de México”.Remarcó que “si las referencias internacionales de los combustibles suben, el estímulo del IEPS se activa para que el precio al mayoreo no suba y como consecuencia el precio al público tampoco”.En ese sentido, de acuerdo con Onexpo, el descuento del estímulo es para mantener los precios más estables en el precio final del consumidor.Hacienda también precisó que si los precios de referencia disminuyen, tal como ha sucedido en las últimas semanas, debido a la baja en los precios del petróleo, el estímulo a las gasolinas baja porque no se necesita para cumplir el objetivo de que el precio de los combustibles al mayoreo no aumente más que la inflación.“Esta semana la gasolina Premium no requirió el estímulo para mantener el nivel esperado del precio al mayoreo y, en consecuencia, el precio al público”, dijo.Agregó que desde el 24 de mayo y hasta el 7 de junio los precios al mayoreo han bajado 54 centavos para la gasolina regular, 5 centavos para la gasolina Premium y 74 centavos para el diesel. De tal forma que los precios al público no han aumentado y los de la gasolina regular y Premium han disminuido 0.3 y 1 por ciento en términos reales desde el 30 de noviembre de 2018, respectivamente.