Retoma su vocación Rodrigo Montelongo Suárez

viene a catapultar todo lo que he venido y vengo realizando en el mundo de los organismos de la Sociedad Civil, y complementa las acciones que he realizado a lo de mi vida, y me llena de satisfacción poder continuar en el servicio y la atención de los hermanos y hermanas en Dios”.

“ Yo había seguido su trabajo desde que él estaba en Ciudad Altamirano, Guerrero, y en luego en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por eso cuando el llega a Saltillo, busque la manera de acercarme a él, , y que me haya integrado a su equipo, es y ha sido la mejor experiencia de mi vida”, asegura el entrevistado.

“Amanezco con mucho gozo y mucha alegría porque Dios me ha bendecido con este orden sagrado”, dijo Rodrigo Montelongo Suárez, Presidente del Patronato de la Feria ‘Saltillo 2000’ y del Consejo de los Organismos de la Sociedad Civil, un día después de haber sidoEntrevisado desde el noticiario, Rodrigo expresa : “Dios me bendice después de 30 años, porque debí haberme ordenado Diacono en febrero de 1990, y hoy a 30 años de ese momento, Dios me rescata, yo acepto y aquí estoy con esta nueva encomienda que se suma a mi trabajo al frente del l Patronato de la Feria y del Consejo de los Organismos de la Sociedad Civil” .Cuestionado sobre lo que significa para el Diaconado para su persona, Montelongo Suárez afirma “Sobre el hecho de ser ordenado por Fray José Raúl Vera López, con quien ha colaborado estrechamente en la Diócesis de Saltillo, Montelongo Suarez comenta : “desde que don Raúl estaba en Chiapas me motivo y llamó profundamente la atención, recordemos que es el último Obispo vivo, de aquel grupo de Obispos que promovieron la Teología de la Liberación”.¿Cómo llega Rodrigo Montelongo al Diaconado?, treinta años después de aquella primera ocasión que estuvo a punto de ordenarse, “con mucha madurez, después de un largo recorrido por muy diversas asociaciones de la sociedad civil, como voluntario, y claro combinando eso con diversos trabajos, porque uno necesita un empleo para proveerse su sustento”“He venido construyendo una larga trayectoria de servicio muy importante, estuve sirviendo en Argentina, y Chile, cuando fui e hacer dos maestrías en esos países, después estuve en Colombia, en territorios ocupados por la guerrilla, y también serví en Europa, en procesos de integración de migrantes de África y América del Sur, y voy a aplicar toda la experiencia de mi vida, ahora como Ministro ordenado, lo cual considero es una coronación”, afirma.¿Quién te ha inspirado dentro de la iglesia?“Voy de la A a la Z, personalidades que han sido importantes para mi, empezare por mi guía y orientador, el Padre Pedro Pantoja Arreola, que ayer fue mi padrino al imponerme las vestiduras sagradas, y después de él el Cardenal Emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, yo me formé en el Seminario de Guadalajara en Teología y Filosofía, e intento copiar su disciplina y amor a la iglesia”.En relación a lo que sigue ahora para Rodrigo en el Diaconado,Finalmente cuestionamos a Rodrigo ¿seguirás hasta el Sacerdocio?, a lo que contesta-----------------------------------------------------------------------En su Facebook Rodrigo Montelongo público : “Recibí el Sacramento del Orden Sagrado como Diácono, por imposición de manos del Obispo Raúl Vera en Catedral de la Diócesis de Saltillo. ¡Alégrense conmigo!Y juntos demos gracias a Dios por este momento sublime. Servir, siempre servir”-----------------------------------------------------------------------Un diácono (del griego διακονος, diakonos, y luego del latín diaconus, "servidor").Ser diacono es ser “servidor de Cristo”, y su trabajo debe ser un servicio cristiano desinteresado y dedicado al Señor. Por regla general, el trabajo de los diáconos muestra como es el crecimiento de la iglesia; si el desempeño es bueno, hay bendiciones y crecimiento en la iglesia, caso contrario, hay problemas y el crecimiento de la misma está en peligro.La biblia enseña claramente lo que el diacono debe ser, pero no detalla lo que el diacono debe hacer. Este hecho debe llevarnos a meditar sobre el propósito original de la elección de los “servidores de Cristo” o “siete varones”, así podremos formarnos una mejor idea de su trabajo.A continuación, damos algunos deberes de los diáconos, siendo estos ilustrativos más no limitativos:1. Ayudar al pastor en la visitación de enfermos y necesitados2. Ayudar al pastor en la atención de huérfanos y/o viudas de la iglesia3. Atender las necesidades de los pobres de la comunidad en la que se encuentra la iglesia4. Orar con el pastor antes de las reuniones y apoyarlo en oración constantemente5. Estar atentos en las nuevas personas que visitan el templo y darles la bienvenida.6. Motivar a los miembros que están desanimados, para que puedan regresar7. Ayudar en la organización y ejecución de campañas o programas de evangelismo de la iglesia8. Ser ganadores de almas, involucrados en el evangelismo9. Participar en la administración de las ordenanzas: bautismo y cena del Señor10. Participar activamente en las finanzas de la iglesia. Por esta razón,